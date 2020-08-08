На Одещині п’яний водій покусав та побив поліцейських

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Одещині 36-річний водій автомобіля Fiat накинувся на групу реагування патрульної поліції, почав кусати їм руки та бити в обличчя кулаками, намагаючись втекти від покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння й проїзд на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Поліцейські помітили, як місцевий житель проїхав на заборонене світло, і наказали йому зупинитися. На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну перешкоду. Побачивши, що група реагування патрульної поліції їде слідом по нього, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся тікати. Коли ж правоохоронці наздогнали втікача, він вдався до агресії та спричинив їм ушкодження у вигляді укусів та саден”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правопорушника доставили до Овідіопольського відділу поліції.

“Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму. Відносно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху й керування автомобілем в стані сп’яніння”, — додається у повідомленні.

Також чоловіку оголосили про підозру в насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 345 ККУ, за якою слідчі розпочали провадження, йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Київщині у Бородянському районі на пішохідному переході 82-річний киян на автомобілі збив хлопчика, після чого зник у невідомому напрямку.

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