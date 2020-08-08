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На Київщині пенсіонер збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП

На Київщині пенсіонер збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Київщині у Бородянському районі на пішохідному переході 82-річний киян на автомобілі збив хлопчика, після чого зник у невідомому напрямку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

“Автотранспортна пригода сталася у селі Немішаєве. Інформація надійшла про те, що невідомий автомобіль скоїв наїзд на дитину на пішохідному переході. Потерпілого 12-річного хлопчика каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували перелом правої ключиці”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на пошуки зниклого водія одразу був орієнтований весь особовий склад Бородянського відділення поліції та мобільні поліцейські наряди.

“Працівникам поліції вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія. Ним виявився пенсіонер-киянин. У подальшому правоохоронці з’ясували адресу дачного будинку порушника. Там, під час проведення невідкладного обшуку, працівники поліції виявили автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями. Автотранспортний засіб вилучено у якості речового доказу і поміщено на майданчик тимчасового тримання”, — додається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

Нагадаємо, у Немирові розшукали п’яного водія, який збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП.

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