На Київщині пенсіонер збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП

“Автотранспортна пригода сталася у селі Немішаєве. Інформація надійшла про те, що невідомий автомобіль скоїв наїзд на дитину на пішохідному переході. Потерпілого 12-річного хлопчика каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували перелом правої ключиці”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на пошуки зниклого водія одразу був орієнтований весь особовий склад Бородянського відділення поліції та мобільні поліцейські наряди.

“Працівникам поліції вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія. Ним виявився пенсіонер-киянин. У подальшому правоохоронці з’ясували адресу дачного будинку порушника. Там, під час проведення невідкладного обшуку, працівники поліції виявили автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями. Автотранспортний засіб вилучено у якості речового доказу і поміщено на майданчик тимчасового тримання”, — додається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

Нагадаємо, у Немирові розшукали п’яного водія, який збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП.