У Немирові п’яний водій збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Немирові розшукали п’яного водія, який збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
"Аварія сталась 30 липня близько 21 години в м. Немирів на вулиці Горького. Водій автомобіля Audi наїхав на 38-річну місцеву жительку та її 6-річного сина. Потерпілі переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водія затримали через півгодини після аварії у нього вдома.
"27-річний місцевий житель, який керував іномаркою, перебував в стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму та становив 1,75 проміле. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості", – повідомили в поліції.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію загрожує до 3 років обмеження волі.
Як повідомляв УНН, під Харковом автомобіль швидкої насмерть збив жінку.