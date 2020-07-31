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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102252 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111473 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116256 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 140957 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102815 просмотра

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В Немирове пьяный водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

В Немирове пьяный водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

Киев  •  УНН

 • 21692 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Немирове разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

"Авария произошла 30 июля около 21 часов в г. Немиров на улице Горького. Водитель автомобиля Audi наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, правонарушитель с места аварии скрылся" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя задержали через полчаса после аварии у него дома.

"27-летний местный житель, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит до 3-х лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, под Харьковом автомобиль скорой насмерть сбил женщину.

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