В Немирове пьяный водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Немирове разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области, передает УНН.
"Авария произошла 30 июля около 21 часов в г. Немиров на улице Горького. Водитель автомобиля Audi наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, правонарушитель с места аварии скрылся" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителя задержали через полчаса после аварии у него дома.
"27-летний местный житель, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит до 3-х лет лишения свободы.
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