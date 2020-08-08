В Киевской области пенсионер сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киевской области в Бородянском районе на пешеходном переходе 82-летний киевлян на автомобиле сбил мальчика, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Автотранспортная происшествие произошло в селе Немешаево. Информация поступила о том, что неизвестный автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Пострадавшего 12-летнего мальчика каретой скорой помощи доставили в больницу, где ему диагностировали перелом правой ключицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на поиски пропавшего водителя сразу был ориентирован весь личный состав Бородянского отделения полиции и мобильные полицейские наряды.
"Работникам полиции удалось оперативно установить марку автомобиля и лицо водителя. Им оказался пенсионер-киевлянин. В дальнейшем правоохранители выяснили адрес дачного дома нарушителя. Там, во время проведения неотложного обыска, работники полиции обнаружили автомобиль с характерными для ДТП повреждениями. Автотранспортное средство изъято в качестве вещественного доказательства и помещено на площадку временного содержания", - добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения для него изберет суд.
Напомним, в Немирове разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП.