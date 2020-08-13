На Кіровоградщині чоловік погрожував поліцейським пістолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Кіровоградщині затримали чоловіка, який погрожував правоохоронцям пістолетом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Кіровоградської області.
"Раніше 42-річний житель обласного центру наніс тілесні ушкодження адвокату. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Коли правоохоронці прибули до чоловіка додому, щоб вручити повістку, він направив в їх бік пістолет, а потім зачинився в своєму помешканні", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в результаті перемовин було досягнуто домовленості про те, що до квартири громадянина увійдуть троє поліцейських.
"Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на місці. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Під час слідчих дій у громадянина вилучено дві одиниці зброї", - зазначається в повідомленні.
Також розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Нагадаємо, у Затоці торговець побив поліцейського після зауважень про порушення карантину.