На Киевщине во время пожара погибла женщина - ГСЧС
Киев • УНН
В селе Большие Гуляки Киевской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Спасатели ликвидировали возгорание площадью 78 м² за два часа.
Вечером 13 сентября в селе Большие Гуляки Киевской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла 61-летняя женщина. Об этом в субботу сообщили в ГСЧС, передает УНН.
13 сентября в 21:20 в с. Большие Гуляки произошел пожар. Горел дом площадью 78 м² и хозяйственная постройка рядом. Спасателями найдено тело женщины 1962 г.р.
Как сообщается, пожар ликвидировали в 23:30.
Было привлечено 11 спасателей и 3 единицы техники.
Причина возгорания устанавливается.
Нічна атака рф на Київщину: фіксуються пошкодження у двох районах14 сентября 2024, 07:08 • 14848 просмотров