Ночная атака рф на Киевщину: фиксируются повреждения в двух районах
Киев • УНН
Силы ПВО отразили атаку российских дронов на Киевскую область. В результате падения обломков повреждены дома и автомобиль в двух районах, пострадавших нет.
В ночь на 14 сентября в Киевской области работали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков есть повреждения в двух районах области. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.
Кравченко отметил, что враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Вследствие падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области
По данным главы ОВА, в одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.
В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль.
Хозяевам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь.
рф ночью атаковала БПЛА Одесскую область: пострадавших нет, из-за падения обломков есть повреждения14 сентября 2024, 06:13 • 12724 просмотра