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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф на Киевщину: фиксируются повреждения в двух районах

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 07:08  •  9315 просмотра

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Силы ПВО отразили атаку российских дронов на Киевскую область. В результате падения обломков повреждены дома и автомобиль в двух районах, пострадавших нет.

В ночь на 14 сентября в Киевской области работали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков есть повреждения в двух районах области. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Кравченко отметил, что враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Вследствие падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области

- написал Кравченко.

По данным главы ОВА, в одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль.

Хозяевам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь.

рф ночью атаковала БПЛА Одесскую область: пострадавших нет, из-за падения обломков есть повреждения14 сентября 2024, 06:13 • 12724 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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