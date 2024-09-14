Ночная атака рф на Киевщину: фиксируются повреждения в двух районах

В ночь на 14 сентября в Киевской области работали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков есть повреждения в двух районах области. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Кравченко отметил, что враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Вследствие падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области - написал Кравченко.

По данным главы ОВА, в одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль.

Хозяевам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь.

рф ночью атаковала БПЛА Одесскую область: пострадавших нет, из-за падения обломков есть повреждения