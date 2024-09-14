Нічна атака рф на Київщину: фіксуються пошкодження у двох районах
Київ • УНН
Сили ППО відбили атаку російських дронів на Київську область. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будинки та автомобіль у двох районах, постраждалих немає.
У ніч на 14 вересня у Київської області працювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок падіння уламків є пошкодження у двох районах області. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.
Кравченко зауважив, що ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Тривога тривала всю ніч.
В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження в двох районах області
За даними очільника ОВА, в одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду.
В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль.
Господарям пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога.
рф вночі атакувала БПЛА Одещину: постраждалих немає, через падіння уламків є пошкодження14.09.24, 09:13 • 22600 переглядiв