рф вночі атакувала БПЛА Одещину: постраждалих немає, через падіння уламків є пошкодження
Київ • УНН
Вночі рф атакувала Одеський та Ізмаїльський райони безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено будівлі та автомобіль, виникли пожежі, але обійшлося без жертв і постраждалих.
російські віська у ніч на 14 вересня атакували Одеський та Ізмаїльський райони, обійшлось без постраждлаих. Через падіння уламків збитих цілей у передмісті Одеси пошкоджені споруди та житловий будинок. В Одеському районі горів дах приватного будинку. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Кіпер розповів, що другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала більше трьох годин.
Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих людей, на щастя, немає
Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу площею 10 м2 оперативно власноруч ліквідували господарі.
На іншій локації, за словами Кіпера, внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила.
В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також немає.
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