рф ночью атаковала БПЛА Одесскую область: пострадавших нет, из-за падения обломков есть повреждения
Киев • УНН
Ночью рф атаковала Одесский и Измаильский районы беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены здания и автомобиль, возникли пожары, но обошлось без жертв и пострадавших.
российские войска в ночь на 14 сентября атаковали Одесский и Измаильский районы, обошлось без постраждлаих. Из-за падения обломков сбитых целей в пригороде Одессы повреждены сооружения и жилой дом. В Одесском районе горела крыша частного дома. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Кипер рассказал, что вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более трех часов.
В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет
Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 м2 оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.
На другой локации, по словам Кипера, в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала.
В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также нет.
Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
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