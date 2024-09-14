рф ночью атаковала БПЛА Одесскую область: пострадавших нет, из-за падения обломков есть повреждения

российские войска в ночь на 14 сентября атаковали Одесский и Измаильский районы, обошлось без постраждлаих. Из-за падения обломков сбитых целей в пригороде Одессы повреждены сооружения и жилой дом. В Одесском районе горела крыша частного дома. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Кипер рассказал, что вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более трех часов.

В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет - указал Кипер.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 м2 оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

На другой локации, по словам Кипера, в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала.

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также нет.

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