На Київщині під час пожежі загинула жінка - ДСНС
Київ • УНН
У селі Великі Гуляки на Київщині сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Рятувальники ліквідували займання площею 78 м² за дві години.
Увечері 13 вересня у селі Великі Гуляки Київської області сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Про це у суботу повідомили в ДСНС, передає УНН.
13 вересня о 21:20 у с. Великі Гуляки сталася пожежа. Горів будинок площею 78 м² і господарча споруда поруч. Рятувальниками знайдено тіло жінки 1962 р.н.
Як повідомляється, пожежу ліквідували о 23:30.
Було залучено 11 рятувальників і 3 одиниці техніки.
Причина загорання встановлюється.
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