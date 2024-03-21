На Киевщине в результате ракетной атаки рф без света 1700 домов, дефицита нет - Минэнерго

На Киевщине в результате массированного вражеского обстрела без света 1700 потребителей, дефицита электроэнергии нет, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Генерация

"В аварийный краткосрочный ремонт выведен блок одной из ТЭС. Это не повлияет на обеспечение потребностей потребителей. Работают 7 атомных блоков, в резерве есть достаточно генерирующих мощностей тепловой и гидрогенерации", - сообщили в Минэнерго в Telegram.

Как указано, планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрелов

"В результате падения обломков вражеской ракеты повреждено оборудование электросетей в Киевской области. Обесточены 1700 потребителей. Продолжаются восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго.

В результате обстрелов, как отмечается, отключились воздушные линии на Черниговщине, одномоментно обесточены почти 800 потребителей в 10 населенных пунктах.

В результате обстрела повреждены газораспределительные сети на Харьковщине, без газоснабжения осталось более 600 абонентов. На Сумщине также из-за боевых действий поврежден надземный распределительный газопровод, без газа - 30 потребителей, указали в министерстве.

Обесточивание

"Ночью отключились две ВЛ 220 кВ НЭК "Укрэнерго" в Львовской области, в результате чего обесточивались 132 тысячи потребителей, в том числе объекты Укрзализныци (нарушений движения поездов не было). По состоянию на утро все потребители запитаны", - сообщили в Минэнерго.

По техническим причинам, как указано, отключилась высоковольтная воздушная линия 330 кВ на Полтавщине. Линия возвращена к работе.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 3305 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 2148 МВт-ч.