На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

В поселке Дитятки Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. Причина возгорания сейчас устанавливается, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Вчера вечером в частном жилом доме в с. Дитятки возник пожар.

Пламенем был охвачен жилой дом, площадью ориентировочно 98 кв. м.

Во время работы пожарные обнаружили троих погибших в 1973, 1978 и 2015 годах рождения. Пожар ликвидировали. Ее причина установливается.

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