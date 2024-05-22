На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
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В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами
Высший антикоррупционный суд подал иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, в том числе двух трубных заводов, в связи с тем, что их российские совладельцы попали под санкции за поставку полимеров Российскому военно-промышленному комплексу.
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Бойцы АТО возмущены угрозами НАБУ и САП отобрать у них законно полученные земельные участки, обещают бороться за свою собственность и приглашают правоохранителей на передовую.
Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет
Швеция будет оказывать Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда долларов ежегодно (или в общей сложности 7 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет, с 2024 по 2026 год.
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Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия
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Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам
Парламент создал временную специальную комиссию (ВСК) по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный (СН), в которую вошли представители всех фракций и групп.
рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб
Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.
ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь
Семьи с детьми, вынужденные эвакуироваться из Харьковской и Сумской областей из-за усиления боевых действий, получат дополнительную единовременную финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи от правительства и ЮНИСЕФ.