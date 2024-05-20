Как уберечь электроприборы и избежать пожаров от перепада напряжения - рассказали в ГСЧС

Во время плановых отключений света важно выключать все приборы, которые подключены к электросети. Так можно избежать пожаров от перепада напряжения после того, как свет включат и сохранить электроприборы. Об этом рассказал заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута на брифинге, передает УНН.

Когда выключили электроэнергию, ГСЧС рекомендует выключить все приборы, которые подключены к электросети. Самый опасный период - именно когда подключают электроэнергию и при этом такие подключенные электроприборы, которые потребляют много электроэнергии. Идет перегрузка и возникают пожары - заявил Анатолий Шкарбута.

Когда выключили электричество, в ГСЧС рекомендуют оставить одну световую лампу, чтобы это сигнализировало о подаче электроснабжения. "Этого достаточно, чтобы обезопасить себя от таких неприятных случаев, когда идет перепад напряжения", - отметил он.

Шкарбута указал, что подключение электропитания, когда запускается генератор, нужно делать также постепенно.

Также отметил, что заряжать аккумуляторные устройства необходимо в специальном месте, рядом с которыми нет горючих предметов. То есть не в постели, заметил представитель ГСЧС.

Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС