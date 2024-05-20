Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

С начала года в жилом секторе произошло более 8,5 тысячи пожаров на фоне роста использования электрогенераторов и резервных источников питания, сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

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"С наступлением такого периода, когда враг начал обстрелы,... количество пожаров в Украине значительно возросло, потому что люди начали использовать и электрогенераторы, и резервные источники питания. Например, в жилом секторе, который больше всего страдает, произошло с начала года более 8,5 тысячи пожаров. Убытки от этих пожаров превысили 4 миллиарда гривен, погибли более 550 человек, около 500 человек травмированы, к сожалению, среди них есть 38 детей", - сообщил Шкарбута в ответ на вопрос о пожарах, связанных с тем, что люди начали использовать дополнительные средства для обогрева, освещения, приготовления пищи.

Он отметил, что всего с начала года произошло более 26 тысяч пожаров, без учета жилого сектора. Пожары возникают по разным причинам, одна из основных - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

"Все имеют много резервных источников питания, и поэтому, когда отключают свет, кол-во пожаров именно от этих источников значительно возрастает", - указал он.

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