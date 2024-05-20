Понад 8,5 тис. пожеж у житловому секторі сталося на тлі зростання використання генераторів та резервних джерел живлення цього року - ДСНС
Київ • УНН
З початку року в житловому секторі України на тлі зростання використання електрогенераторів та резервних джерел живлення сталося понад 8500 пожеж, що призвело до збитків на суму понад 4 мільярди гривень, 550 загиблих та 500 травмованих, у тому числі 38 дітей.
З початку року в житловому секторі сталося понад 8,5 тисячі пожеж на тлі зростання використання електрогенераторів та резервних джерел живлення, повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута під час брифінгу у понеділок, пише УНН.
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"З настанням такого періоду, коли ворог почав обстріли,... кількість пожеж в Україні значно зросла, тому що люди почали використовувати і електрогенератори, і резервні джерела живлення. Для прикладу, у житловому секторі, який найбільше страждає, сталося з початку року більше 8,5 тисячі пожеж. Збитки від цих пожеж перевищили 4 мільярди гривень, загинули більш ніж 550 людей, близько 500 людей травмовано, на жаль, серед них є 38 дітей", – повідомив Шкарбута у відповідь на запитання щодо пожеж, пов'язаних з тим, що люди почали використовувати додаткові засоби для обігріву, освітлення, приготування їжі.
Він зазначив, що загалом з початку року сталося більше ніж 26 тисяч пожеж, без урахування житлового сектора. Пожежі виникають з різних причин, одна з основних – порушення правил експлуатації електрообладнання.
"Усі мають багато резервних джерел живлення, і тому, коли відчключають світло, к-сть пожеж саме від цих джерел значно зростає", - вказав він.
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