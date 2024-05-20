Як вберегти електроприлади та уникнути пожеж від перепаду напруги - розповіли у ДСНС
Київ • УНН
При відключенні електроенергії вимкніть всі прилади, підключені до електромережі, щоб уникнути пожежі від стрибків напруги при відновленні електропостачання, і залиште одну лампочку увімкненою.
Під час планових відключень світла важливо вимикати всі прилади, які підключені до електромережі. Так можна уникнути пожеж від перепаду напруги після того, як світло увімкнуть та зберегти електроприлади. Про це розповів заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута на брифінгу, передає УНН.
Коли вимкнули електроенергію, ДСНС рекомендує вимкнути всі прилади, які підключені до електромережі. Самий небезпечний період – саме коли підключають електроенергію і при цьому такі підключені електроприлади, які споживають багато електроенергії. Йде перевантаження і виникають пожежі
Коли вимкнули електрику, у ДСНС рекомендують залишити одну світлову лампу, щоб це сигналізувало про подачу електропостачання. "Цього достатньо, щоб убезпечити себе від таких неприємних випадків, коли йде перепад напруги", – зазначив він.
Шкарбута вказав, що підключення електроживлення, коли запускається генератор, потрібно робити також поступово.
Також наголосив, що заряджати акумуляторні пристрої необхідно в спеціальному місці, поруч з якими немає горючих предметів. Тобто не в ліжку, зауважив представник ДСНС.
Понад 8,5 тис. пожеж у житловому секторі сталося на тлі зростання використання генераторів та резервних джерел живлення цього року - ДСНС20.05.24, 13:35 • 17005 переглядiв