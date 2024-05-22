На Київщині внаслідок пожежі загинули троє людей, серед яких - дитина
Київ • УНН
Пожежа на Київщині забрала життя трьох людей. Серед загиблих - дитина 2015 року народження.
У селищі Дитятки Київської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло троє людей, зокрема дитина 2015 року народження. Причина загоряння наразі встановлюється, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Вчора ввечері в приватному житловому будинку в с. Дитятки виникла пожежа.
Полумʼям було охоплено житловий будинок, площею орієнтовно 98 кв.м.
Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих 1973, 1978 та 2015 років народження. Пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.
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