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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине стартовал новый учебный год: глава ОВА посетил восстановленный лицей в Бородянке

На Киевщине стартовал новый учебный год: глава ОВА посетил восстановленный лицей в Бородянке

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 12:00  •  6353 просмотра

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В Бородянском лицее №1, разрушенном российскими оккупантами, начался учебный год после полного восстановления. 540 учеников, включая 37 первоклассников, вернулись в обновленное заведение, переименованное в Литовско-Украинский лицей.

Сегодня, учебный год на Киевщине начался в Бодянском лицее №1, который в начале полномасштабного вторжения уничтожили россияне. Заведение восстановили при поддержке международных партнеров. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко рассказал, что в прошлом российские оккупанты почти полностью уничтожили этот лицей. 

Три года в стенах Бородянского лицея №1 не звучал школьный звонок и детский смех. Сегодня для заведения особый день! Новый учебный год начался в полностью отстроенном помещении. С сегодняшнего дня 540 детей из Бородянки вернулись за парты в свое учебное заведение

- говорит глава ОВА. 

По его словам, в этом году в лицее учится 37 первоклашек. Председатель ОВА вместе с ними посетил первый урок. 

Київщина готова до навчального року: скільки закладів працюватимуть офлайн31 августа 2024, 08:57 • 16890 просмотров

Восстановить лицей и построить укрытие помогли наши международные партнеры - The Public Institution Central Project Management Agency из Литовской Республики. В знак благодарности за поддержку заведение переименовали в Литовско-Украинский лицей 

- рассказывает Руслан Кравченко. 

Он отметил, что заведение оснащено современной мебелью, компьютерами, оборудованием для пищеблока. К тому же все дети лицея смогут учиться офлайн.

По его словам, в регионе восстанавливают и другие учебные заведения. Так из 245 поврежденных и разрушенных школ и садиков уже восстановили. Кравченко подчеркнул, что несмотря на значительные вызовы, все школы Киевщины в этом году будут работать в оффлайн и смешанном режиме.

Посетил и посвящение студентов-первокурсников Государственного налогового университета в Ирпене. Горжусь, что наша прогрессивная и креативная молодежь выбирает обучение в отечественных учебных заведениях

- заключает председатель ОВА.

Напомним

В селе Козаровичи Вышгородского района начал работу детский сад "Капитошка", который в начале полномасштабного вторжения повредили оккупационные войска рф.

На Київщині у ліцеї побудували сучасне укриття майже на 300 кв.м - Руслан Кравченко23 апреля 2024, 11:00 • 40243 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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