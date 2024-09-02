На Киевщине стартовал новый учебный год: глава ОВА посетил восстановленный лицей в Бородянке

Сегодня, учебный год на Киевщине начался в Бодянском лицее №1, который в начале полномасштабного вторжения уничтожили россияне. Заведение восстановили при поддержке международных партнеров. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко рассказал, что в прошлом российские оккупанты почти полностью уничтожили этот лицей.

Три года в стенах Бородянского лицея №1 не звучал школьный звонок и детский смех. Сегодня для заведения особый день! Новый учебный год начался в полностью отстроенном помещении. С сегодняшнего дня 540 детей из Бородянки вернулись за парты в свое учебное заведение - говорит глава ОВА.

По его словам, в этом году в лицее учится 37 первоклашек. Председатель ОВА вместе с ними посетил первый урок.

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Восстановить лицей и построить укрытие помогли наши международные партнеры - The Public Institution Central Project Management Agency из Литовской Республики. В знак благодарности за поддержку заведение переименовали в Литовско-Украинский лицей - рассказывает Руслан Кравченко.

Он отметил, что заведение оснащено современной мебелью, компьютерами, оборудованием для пищеблока. К тому же все дети лицея смогут учиться офлайн.

По его словам, в регионе восстанавливают и другие учебные заведения. Так из 245 поврежденных и разрушенных школ и садиков уже восстановили. Кравченко подчеркнул, что несмотря на значительные вызовы, все школы Киевщины в этом году будут работать в оффлайн и смешанном режиме.

Посетил и посвящение студентов-первокурсников Государственного налогового университета в Ирпене. Горжусь, что наша прогрессивная и креативная молодежь выбирает обучение в отечественных учебных заведениях - заключает председатель ОВА.

Напомним

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