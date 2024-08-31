Киевщина готова к учебному году: сколько заведений будут работать оффлайн

Со 2 сентября все учреждения общего среднего образования Киевщины будут работать по очной и смешанной формам обучения, охватывая 632 школы, лицеи и гимназии и около 235 тысяч учеников. Детские сады области также преимущественно будут работать очно или по смешанной форме, только 12 из 760 заведений останутся на дистанционном обучении из-за отсутствия укрытий. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Со 2-го сентября все учреждения общего среднего образования Киевской области будут работать по очной и смешанной форме обучения. Это 632 школы, лицеи и гимназии. Ориентировочно, ожидаем 235 тысяч учеников - говорит Кравченко.

По его словам, заведения, которые будут работать только дистанционно отсутствуют, а смешанная форма обучения связана с невозможностью вместить всех учеников в укрытии.

"Детские сады, которых 760 в области, посещают почти 57 тысяч детей. В течение прошлого года 85% детсадов работало очно и смешанно, в этом году их цифра увеличилась до 98%, только 12 работают дистанционно", - сказал Кравченко.

Он добавляет, что дистанционная работа детсадов связана с отсутствием укрытий.

Также начальник КОВА рассказал, что в результате российской агрессии повреждено 245 учебных заведений, из них восстановлено - 209. Продолжается строительство укрытий в 22 школах и детских садах, а 107 укрытий ремонтируются.

"В этом году мы приобрели 41 школьный автобус за счет государственной субвенции на условиях софинансирования с местным бюджетом", - рассказал Кравченко.

Он рассказал о привлечении софинансирования от громад на уровне не менее 35%. Кроме того, в области начата реализация проекта "Служба образовательной безопасности". Для участия в нем определены 94 учреждения общего среднего образования.

Напомним

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