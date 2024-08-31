Київщина готова до навчального року: скільки закладів працюватимуть офлайн
Київ • УНН
З 2 вересня 632 школи Київщини розпочнуть навчання очно та змішано для 235 тисяч учнів. 98% з 760 дитсадків також працюватимуть очно, лише 12 - дистанційно через відсутність укриттів.
З 2 вересня всі заклади загальної середньої освіти Київщини працюватимуть за очною та змішаною формами навчання, охоплюючи 632 школи, ліцеї та гімназії та близько 235 тисяч учнів. Дитячі садки області також переважно працюватимуть очно або за змішаною формою, лише 12 із 760 закладів залишаться на дистанційному навчанні через відсутність укриттів. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
З 2-го вересня усі заклади загальної середньої освіти Київщини будуть працювати за очною та змішаною формою навчання. Це 632 школи, ліцеї та гімназії. Орієнтовано, очікуємо на 235 тисяч учнів
За його словами, заклади, що працюватимуть лише дистанційно відсутні, а змішана форма навчання повʼязана неможливістю вмістити всіх учнів в укритті.
"Дитячі садочки, яких є 760 в області, відвідують майже 57 тисяч дітей. Впродовж минулого року 85% дитсадків працювало очно та змішано, цього року їх цифра збільшилась до 98%, лише 12 працюють дистанційно", - сказав Кравченко.
Він додає, що дистанційна робота дитсадків повʼязана з відсутністю укриттів.
Також начальник КОВА розповів, що внаслідок російської агресії пошкоджено 245 закладів освіти, з них відновлено — 209. Триває будівництво укриттів у 22 школах та дитячих садках, а 107 укриттів ремонтуються.
"Цього року ми придбали 41 шкільний автобус за рахунок державної субвенції на умовах співфінансування з місцевим бюджетом", - розповів Кравченко.
Він розповів про залучено співфінансування від громад на рівні не менше 35%. Крім того, в області розпочато реалізацію проєкту "Служба освітньої безпеки". Для участі у ньому визначено 94 заклади загальної середньої освіти.
Нагадаємо
У селі Козаровичі Вишгородського району розпочав роботу дитячий садочок "Капітошка", який на початку повномасштабного вторгнення пошкодили окупаційні війська рф.