На Київщині стартував новий навчальний рік: голова ОВА відвідав відновлений ліцей у Бородянці

Сьогодні, навчальний рік на Київщині розпочався у Бодянському ліцеї №1, який на початку повномасштабного вторгнення знищили росіяни. Заклад відновили за підтримки міжнародних партнерів. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

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Кравченко розповів, що в минулому російські окупанти майже повністю знищили цей ліцей.

Три роки в стінах Бородянського ліцею №1 не лунав шкільний дзвоник та дитячий сміх. Сьогодні для закладу особливий день! Новий навчальний рік розпочався у повністю відбудованому приміщенні. Відсьогодні 540 дітей з Бородянки повернулися за парти до свого навчального закладу - каже голова ОВА.

За його словами, цьогоріч в ліцеї навчається 37 першачків. Голова ОВА разом з ними відвідав перший урок.

Київщина готова до навчального року: скільки закладів працюватимуть офлайн

Відновити ліцей та побудувати укриття допомогли наші міжнародні партнери – The Public Institution Central Project Management Agency з Литовської Республіки. На знак вдячності за підтримку заклад перейменували на Литовсько-Український ліцей - розповідає Руслан Кравченко.

Він зауважив, що заклад оснащений сучасними меблями, компʼютерами, обладнанням для харчоблока. До того ж всі діти ліцею зможуть вчитися офлайн.

За його словами, в регіоні відбудовують й інші заклади освіти. Так з 245 пошкоджених та зруйнованих шкіл та садочків вже відновили. Кравченко підкреслив, що попри значні виклики, всі школи Київщини цьогоріч працюватимуть в офлайн та змішаному режимі.

Завітав і на посвяту студентів-першокурсників Державного податкового університету в Ірпені. Пишаюся, що наша прогресивна та креативна молодь обирає навчання у вітчизняних закладах освіти - підсумовує голова ОВА.

Нагадаємо

У селі Козаровичі Вишгородського району розпочав роботу дитячий садочок "Капітошка", який на початку повномасштабного вторгнення пошкодили окупаційні війська рф.

На Київщині у ліцеї побудували сучасне укриття майже на 300 кв.м - Руслан Кравченко