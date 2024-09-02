На Київщині стартував новий навчальний рік: голова ОВА відвідав відновлений ліцей у Бородянці
Київ • УНН
У Бородянському ліцеї №1, зруйнованому російськими окупантами, розпочався навчальний рік після повної відбудови. 540 учнів, включаючи 37 першокласників, повернулися до оновленого закладу, перейменованого на Литовсько-Український ліцей.
Сьогодні, навчальний рік на Київщині розпочався у Бодянському ліцеї №1, який на початку повномасштабного вторгнення знищили росіяни. Заклад відновили за підтримки міжнародних партнерів. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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Кравченко розповів, що в минулому російські окупанти майже повністю знищили цей ліцей.
Три роки в стінах Бородянського ліцею №1 не лунав шкільний дзвоник та дитячий сміх. Сьогодні для закладу особливий день! Новий навчальний рік розпочався у повністю відбудованому приміщенні. Відсьогодні 540 дітей з Бородянки повернулися за парти до свого навчального закладу
За його словами, цьогоріч в ліцеї навчається 37 першачків. Голова ОВА разом з ними відвідав перший урок.
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Відновити ліцей та побудувати укриття допомогли наші міжнародні партнери – The Public Institution Central Project Management Agency з Литовської Республіки. На знак вдячності за підтримку заклад перейменували на Литовсько-Український ліцей
Він зауважив, що заклад оснащений сучасними меблями, компʼютерами, обладнанням для харчоблока. До того ж всі діти ліцею зможуть вчитися офлайн.
За його словами, в регіоні відбудовують й інші заклади освіти. Так з 245 пошкоджених та зруйнованих шкіл та садочків вже відновили. Кравченко підкреслив, що попри значні виклики, всі школи Київщини цьогоріч працюватимуть в офлайн та змішаному режимі.
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