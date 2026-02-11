$43.090.06
51.250.13
13:50 • 2520 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 7096 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 12692 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 22784 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 21525 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36326 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36939 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32595 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32248 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25696 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел

09:00 • 22805 просмотра
Эксклюзив
09:00 • 22805 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 38440 просмотра
На Киевщине спасатели пятые сутки ликвидируют последствия вражеского обстрела промпредприятия

Киев • УНН

 • 480 просмотра

На Киевщине пятые сутки ликвидируют последствия российского обстрела промышленного предприятия в Яготине. Спасатели проливают остатки конструкций, где продолжается горение, несмотря на значительные разрушения.

На Киевщине спасатели пятые сутки ликвидируют последствия вражеского обстрела промпредприятия

В Киевской области уже пятые сутки подряд спасатели продолжают ликвидировать последствия российского обстрела промышленного предприятия. Метр за метром проливают остатки конструкций здания, где еще кое-где продолжается горение, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, пятые сутки подряд спасатели непрерывно работают на месте ликвидации последствий российского обстрела промышленного предприятия в городе Яготин Бориспольского района.

В условиях постоянной опасности, значительных разрушений и сложной обстановки специалисты ГСЧС продолжают выполнять сверхтяжелую работу. Метр за метром проливают остатки конструкций здания, где еще кое-где продолжается горение. Работы значительно усложняет большое количество разрушенных металлических элементов - их приходится разрезать и растягивать тяжелой инженерной техникой, чтобы добраться до скрытых очагов пожара.

Всего к работам привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники, в том числе три водовоза и два трактора.

Ночная атака БПЛА рф в Яготине Киевской области: вспыхнул пожар на складе Roshen07.02.26, 08:37 • 5717 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Война в Украине
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям