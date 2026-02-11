На Киевщине спасатели пятые сутки ликвидируют последствия вражеского обстрела промпредприятия

В Киевской области уже пятые сутки подряд спасатели продолжают ликвидировать последствия российского обстрела промышленного предприятия. Метр за метром проливают остатки конструкций здания, где еще кое-где продолжается горение, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, пятые сутки подряд спасатели непрерывно работают на месте ликвидации последствий российского обстрела промышленного предприятия в городе Яготин Бориспольского района.

В условиях постоянной опасности, значительных разрушений и сложной обстановки специалисты ГСЧС продолжают выполнять сверхтяжелую работу. Метр за метром проливают остатки конструкций здания, где еще кое-где продолжается горение. Работы значительно усложняет большое количество разрушенных металлических элементов - их приходится разрезать и растягивать тяжелой инженерной техникой, чтобы добраться до скрытых очагов пожара.

Всего к работам привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники, в том числе три водовоза и два трактора.

Ночная атака БПЛА рф в Яготине Киевской области: вспыхнул пожар на складе Roshen