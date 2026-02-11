На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємства

$43.090.06
51.250.13
ukenru
13:50 • 1418 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 6122 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 12221 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 22062 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 21185 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36132 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 36770 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32513 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32202 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25658 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.9м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 13284 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 17358 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 13303 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 17188 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 12588 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 1418 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 5830 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 10747 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 22062 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 38081 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 3192 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 8198 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 28822 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30348 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 29483 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
Шахед-136

На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємства

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На Київщині п'яту добу ліквідують наслідки російського обстрілу промислового підприємства в Яготині. Рятувальники проливають залишки конструкцій, де триває горіння, попри значні руйнування.

На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємства

На Київщині вже п’яту добу поспіль рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу промислового підприємства. Метр за метром проливають залишки конструкцій будівлі, де ще подекуди триває горіння, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, п’яту добу поспіль рятувальники безперервно працюють на місці ліквідації наслідків російського обстрілу промислового підприємства в місті Яготин Бориспільського району.

В умовах постійної небезпеки, значних руйнувань та складної обстановки фахівці ДСНС продовжують виконувати надважку роботу. Метр за метром проливають залишки конструкцій будівлі, де ще подекуди триває горіння. Роботи значно ускладнює велика кількість зруйнованих металевих елементів - їх доводиться розрізати та розтягувати важкою інженерною технікою, аби дістатися до прихованих осередків пожежі.

Загалом до робіт залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки, в тому числі три водовози та два трактори.

Нічна атака БПЛА рф у Яготині на Київщині: спалахнула пожежа на складі Roshen 07.02.26, 08:37 • 5711 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Війна в Україні
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій