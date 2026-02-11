На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємства

На Київщині вже п’яту добу поспіль рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу промислового підприємства. Метр за метром проливають залишки конструкцій будівлі, де ще подекуди триває горіння, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, п’яту добу поспіль рятувальники безперервно працюють на місці ліквідації наслідків російського обстрілу промислового підприємства в місті Яготин Бориспільського району.

В умовах постійної небезпеки, значних руйнувань та складної обстановки фахівці ДСНС продовжують виконувати надважку роботу. Метр за метром проливають залишки конструкцій будівлі, де ще подекуди триває горіння. Роботи значно ускладнює велика кількість зруйнованих металевих елементів - їх доводиться розрізати та розтягувати важкою інженерною технікою, аби дістатися до прихованих осередків пожежі.

Загалом до робіт залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки, в тому числі три водовози та два трактори.

