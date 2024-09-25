На Киевщине работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевщина!

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.



Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги - Киевская областная военная администрация.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении области из Черниговской и Черкасской областей.

На Киевщине работает ППО