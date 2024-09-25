На Киевщине работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работают в регионе, жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
Напомним
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении области из Черниговской и Черкасской областей.
На Киевщине работает ППО3 сентября 2024, 00:32 • 105967 просмотров