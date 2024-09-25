На Київщині працюють сили ППО через рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони активно працюють у регіоні, жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо руху ворожих ударних БпЛА у напрямку області з Чернігівщини та Черкащини.