На Киевщине образовательное приложение "Мрия" пилотируют 5 учебных заведений

На Киевщине началась апробация государственного образовательного приложения и веб-портала "Мрия". К пилотированию приложения присоединились 5 учебных заведений в Бориспольской, Вышгородской, Белоцерковской, Бучанской и Вишневой громадах, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

В ОВА отметили, что образовательное приложение и платформа "Мрия" пригодятся педагогам, детям и родителям.

Приложение позволит собирать, обрабатывать, накапливать и передавать данные об образовательном процессе.

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С помощью приложения родители и ученики будут отслеживать академическую успеваемость, пользоваться образовательными и информационными ресурсами, учебными аудио- и видеоматериалами.

Педагогам цифровой проект позволит использовать автоматический конструктор расписания, цифровые учебные планы и журналы, домашние задания, библиотеку контента, что сэкономит время для обучения и развития детей.

Уже в этом году после успешного пилотирования проекта к нему сможет присоединиться и остальные школы Киевщины.

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