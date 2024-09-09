На Киевщине образовательное приложение "Мрия" пилотируют 5 учебных заведений
Киев • УНН
В 5 учебных заведениях Киевской области стартовало пилотирование государственного образовательного приложения и веб-портала «Мрия». Приложение позволит собирать и обрабатывать данные об образовательном процессе, а также предоставит доступ к образовательным ресурсам.
На Киевщине началась апробация государственного образовательного приложения и веб-портала "Мрия". К пилотированию приложения присоединились 5 учебных заведений в Бориспольской, Вышгородской, Белоцерковской, Бучанской и Вишневой громадах, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Детали
В ОВА отметили, что образовательное приложение и платформа "Мрия" пригодятся педагогам, детям и родителям.
Приложение позволит собирать, обрабатывать, накапливать и передавать данные об образовательном процессе.
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С помощью приложения родители и ученики будут отслеживать академическую успеваемость, пользоваться образовательными и информационными ресурсами, учебными аудио- и видеоматериалами.
Педагогам цифровой проект позволит использовать автоматический конструктор расписания, цифровые учебные планы и журналы, домашние задания, библиотеку контента, что сэкономит время для обучения и развития детей.
Уже в этом году после успешного пилотирования проекта к нему сможет присоединиться и остальные школы Киевщины.
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