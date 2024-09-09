На Київщині освітній додаток "Мрія" пілотують 5 закладів освіти
Київ • УНН
У 5 закладах освіти Київської області стартувало пілотування державного освітнього додатку та вебпорталу "Мрія". Застосунок дозволить збирати та обробляти дані про освітній процес, а також надасть доступ до освітніх ресурсів.
На Київщині розпочалась апробація державного освітнього додатку та вебпорталу "Мрія". До пілотування застосунку долучилися 5 закладів освіти в Бориспільській, Вишгородській, Білоцерківській, Бучанській та Вишневій громадах, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
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В ОВА зауважили, що освітній додаток та платформа "Мрія" стануть в нагоді освітянам, дітям та батькам.
Застосунок дозволить збирати, обробляти, накопичувати та передавати дані про освітній процес.
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За допомогою застосунку батьки й учні відстежуватимуть академічну успішність, користуватимуться освітніми та інформаційними ресурсами, навчальними аудіо- та відеоматеріалами.
Освітянам цифровий проєкт дозволить використовувати автоматичний конструктор розкладу, цифрові навчальні плани та журнали, домашні завдання, бібліотеку контенту, що заощадить час для навчання та розвитку дітей.
Уже цьогоріч після успішного пілотування проєкту до нього зможе долучитися і решта шкіл Київщини.
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