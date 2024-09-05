Що вже є в освітньому додатку "Мрія" - відповідь Федорова
Київ • УНН
Михайло Федоров повідомив про пілотне тестування додатку "Мрія" у 40 школах України. Додаток включає планування дня, бібліотеку контенту та безпечні чати, а незабаром буде доступний для всіх шкіл.
Освітній додаток "Мрія", який почали тестувати у 40 школах України, включає планування дня, бібліотеку контенту та безпечні чати на базі Signal, а невдовзі буде доступний для всіх шкіл, повідомив у четвер віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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"40 шкіл з усієї України долучилися до "Мрії". Пілотні школи протестують усі фічі - від оцінки олівчиком до бібліотеки контенту", - написав Федоров у Telegram.
Федоров розповів "що вже є в "Мрії", трішки спойлерів":
- Планування дня. Із розкладом уроків та домашкою
- Бібліотека контенту. Інформація за інтересами - для дітей, учителів та батьків –
- Безпечні чати на базі Signal. Щоб ви не шукали одне одного в різних месенджерах
"І ще багато іншого, частина функціоналу - у галереї", - додав він, оприлюднивши інфографіку.
"Уже цього року кожна школа зможе долучитися до "Мрії" - подавайте заявку", - вказав він.
Понад 2 тисячі вчителів вже навчаються працювати з новим застосунком "Мрія" - Федоров 22.08.24, 11:13 • 10248 переглядiв