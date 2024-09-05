Что уже есть в образовательном приложении "Мрія" - ответ Федорова

Образовательное приложение "Мрія", которое начали тестировать в 40 школах Украины, включает планирование дня, библиотеку контента и безопасные чаты на базе Signal, а вскоре будет доступно для всех школ, сообщил в четверг вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"40 школ со всей Украины присоединились к "Мрія". Пилотные школы протестируют все фичи - от оценки карандашом до библиотеки контента", - написал Федоров в Telegram.

Федоров рассказал "что уже есть в "Мрія", немного спойлеров":

Планирование дня. С расписанием уроков и домашкой

Библиотека контента. Информация по интересам - для детей, учителей и родителей

Безопасные чаты на базе Signal. Чтобы вы не искали друг друга в разных мессенджерах

"И еще многое другое, часть функционала - в галерее", - добавил он, обнародовав инфографику.

"Уже в этом году каждая школа сможет приобщиться к "Мрія" - подавайте заявку", - указал он.

Понад 2 тисячі вчителів вже навчаються працювати з новим застосунком "Мрія" - Федоров