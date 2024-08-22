Более 2 тысяч учителей уже учатся работать с новым приложением "Мрія" - Федоров

Более 2 тысяч учителей начали обучение для работы с новым приложением приложение "Мрія". Со 2 сентября 40 пилотных школ в 6 регионах и Киеве начнут учебный год с этой системой. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Внедрение Мрії в пилотных школах - начали обучение для учителей. Более 2 тысяч учителей проходят тренинги, чтобы начать учебный год с Мрією. Вместе с тренерами они тестируют функционал приложения: заполняют журнал, расписание, учебные планы. Учителя прорабатывают различные ситуации, которые могут возникнуть во время учебного процесса - написал Федоров в Telegram.

По его словам, приложение разгрузит учителей от лишней бюрократической работы, чтобы они больше времени уделяли обучению и развитию детей.

В Мрії учителя смогут планировать рабочий день, даже если работают в нескольких школах, - доступ будет ко всем расписаниям и урокам.

"Уже со 2 сентября в 40 пилотных школах в 6 регионах и Киеве дети, учителя и родители начнут новый учебный год с Мрією. Бета-тест планируем завершить до конца 2024 года, и тогда каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение к Мрії", - рассказал Федоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение "Мрія".