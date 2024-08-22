Более 2 тысяч учителей уже учатся работать с новым приложением "Мрія" - Федоров
Киев • УНН
40 пилотных школ в 6 регионах и Киеве начнут учебный год с системой «Мрія». Приложение разгрузит учителей от бюрократии, позволяя планировать рабочий день и иметь доступ ко всем расписаниям.
Более 2 тысяч учителей начали обучение для работы с новым приложением приложение "Мрія". Со 2 сентября 40 пилотных школ в 6 регионах и Киеве начнут учебный год с этой системой. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Внедрение Мрії в пилотных школах - начали обучение для учителей. Более 2 тысяч учителей проходят тренинги, чтобы начать учебный год с Мрією. Вместе с тренерами они тестируют функционал приложения: заполняют журнал, расписание, учебные планы. Учителя прорабатывают различные ситуации, которые могут возникнуть во время учебного процесса
По его словам, приложение разгрузит учителей от лишней бюрократической работы, чтобы они больше времени уделяли обучению и развитию детей.
В Мрії учителя смогут планировать рабочий день, даже если работают в нескольких школах, - доступ будет ко всем расписаниям и урокам.
"Уже со 2 сентября в 40 пилотных школах в 6 регионах и Киеве дети, учителя и родители начнут новый учебный год с Мрією. Бета-тест планируем завершить до конца 2024 года, и тогда каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение к Мрії", - рассказал Федоров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение "Мрія".