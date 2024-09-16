На Киевщине локализовали возгорание площадью 1000 кв. метров - ГСЧС
Киев • УНН
На Киевщине пожар охватил 1000 кв. м склада в Бориспольском районе. Спасатели ГСЧС локализовали возгорание и продолжают работать на месте происшествия.
На Киевщине спасатели локализовали пожар на складе в Бориспольском районе, который охватил площадь 1000 квадратных метров. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте возгорания, об этом рассказали журналисту УНН.
Был пожар в Бориспольском районе складского помещения, площадь пожара 1000 квадратных метров. И работают подразделения Бориспольского районного управления
Напомним,
В Вышгородском районе Киевской области спасатели ликвидируют возгорание лесной подстилки возле села Нижняя Дубечня и торфяника вблизи Феневичей.