На Київщині локалізували загоряння площею 1000 кв. метрів - ДСНС
Київ • УНН
На Київщині пожежа охопила 1000 кв. м складу в Бориспільському районі. Рятувальники ДСНС локалізували загоряння та продовжують працювати на місці події.
На Київщині рятувальники локалізували пожежу на складі в Бориспільському районі, яка охопила площу 1000 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці загоряння, про це розповіли журналісту УНН.
Була пожежа у Бориспільському районі складського приміщення, площа пожежі 1000 метрів квадратних. Та працюють підрозділи Бориспільського районного управління
Нагадаємо
У Вишгородському районі Київської області рятувальники ліквідовують загоряння лісової підстилки біля села Нижча Дубечня та торфовища поблизу Феневичів.