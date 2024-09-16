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На Київщині локалізували загоряння площею 1000 кв. метрів - ДСНС

На Київщині локалізували загоряння площею 1000 кв. метрів - ДСНС

Київ • УНН

 • 14466 перегляди

На Київщині пожежа охопила 1000 кв. м складу в Бориспільському районі. Рятувальники ДСНС локалізували загоряння та продовжують працювати на місці події.

На Київщині рятувальники локалізували пожежу на складі в Бориспільському районі, яка охопила площу 1000 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці загоряння, про це розповіли журналісту УНН.

Була пожежа у Бориспільському районі складського приміщення, площа пожежі 1000 метрів квадратних. Та працюють підрозділи Бориспільського районного управління

 - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо

У Вишгородському районі Київської області рятувальники ліквідовують загоряння лісової підстилки біля села Нижча Дубечня та торфовища поблизу Феневичів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКиївщина

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