В селе Блитча Киевской области в ночь на 4 августа загорелся жилой дом. В результате пожара погибли бабушка с внуком 2014 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС региона.

3 августа в 23:59 в опративно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в селе Блитча на улице Кибенко. Прибыв, спасатели установили, что горит частный жилой дом. К сожалению, во время тушения было обнаружено 2 тела без признаков жизни: женщина 1955 г.р. и мальчик 2014 г.р., - бабушка с внуком. - рассказали спасатели.

Пожар был ликвидирован в 01:10. К тушению привлекалось 9 спасателей и 3 единицы техники.

Причина возникновения возгорания устанавливается, добавили в ГСЧС.

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