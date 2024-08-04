В больнице умер спасатель Владимир Александрюк, который пострадал во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Болезненная потеря для семьи ГСЧС Сегодня ночью, в больнице, умер одесский спасатель - 47-летний старший помощник начальника дежурной смены ОКЦ - Владимир Александрюк, который пострадал во время тушения пожара в центре Одессы - говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС указали, что медики делали все возможное, но спасти спасателя не удалось.

Дополнение

30 июля в центре Одессы произошел пожар в трехэтажном жилом доме, площадь которого достигла 500 кв. м. Во время тушения пострадали три пожарных.