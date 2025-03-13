На Киев надвигается гроза
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области в ближайший час ожидается гроза, объявлен I уровень опасности. Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности.
В Киеве и области в ближайший час ожидается гроза, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайший час с сохранением ночью 14 марта в Киеве и области ожидается гроза
Ожидается I уровень опасности, желтый.
Добавим
Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по номерам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
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