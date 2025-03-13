На Київ суне гроза
Київ • УНН
У Києві та Київській області в найближчу годину очікується гроза, оголошено I рівень небезпечності. Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки.
У Києві та області у найближчу годину очікується гроза, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня в Києві та області очікується гроза
Очікується I рівень небезпечності, жовтий.
Додамо
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
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