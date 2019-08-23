В Хмельницкой области грузовик наехал на велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Хмельницкой области мужчина, управлявший велосипедом, в результате наезда грузового автомобиля получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа, в 16:10, на перекрестке улиц Привокзальной и Ходякова в городе Полонное Хмельницкой области.
По предварительной информации, 31-летний житель Шепетовского района, управляя грузовиком "КамАЗ", не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 47-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП последний получил телесные повреждения в виде открытого перелома правой ноги, закрытой черепно-мозговой травмы, рваной раны правого бедра и многочисленных ссадин. Мужчину госпитализировали в Полонскую центральную районную больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Чернигове водитель на автомобиле наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия.