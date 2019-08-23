На Хмельниччині вантажівка наїхала на велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Хмельницькі області чоловік, який керував велосипедом, внаслідок наїзду вантажного автомобіля отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, о 16:10, на перехресті вулиць Привокзальної та Ходякова у місті Полонному Хмельницької області.
За попередньою інформацією, 31-річний житель Шепетівського району, керуючи вантажівкою "КамАЗ", не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 47-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.
У результаті ДТП останній отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правої ноги, закритої черепно-мозкової травми, рваної рани правого стегна та численних саден. Чоловіка госпіталізували до Полонської центральної районної лікарні.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, у Чернігові водій на автомобілі наїхав на велосипедиста і втік з місця події.