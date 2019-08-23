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Водій у Чернігові наїхав на велосипедиста і втік

Водій у Чернігові наїхав на велосипедиста і втік

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Чернігові водій на автомобілів наїхав на велосипедиста і втік з місця події, постраждалого госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"У місті Чернігові по вул. Кільцевій (в районі Епіцентру) близько 1 години 22 серпня водій іномарки темного кольору здійснив наїзд на велосипедиста та зник", - вказали у департаменті.

Внаслідок пригоди, як повідомляється, велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Чернігівської міської лікарні №2.

Нагадаємо, у Харкові легковик збив на смерть чоловіка.

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