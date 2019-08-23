Водитель в Чернигове наехал на велосипедиста и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Чернигове водитель автомобилей наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия, пострадавший госпитализирован. О этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В городе Чернигове по ул. Кольцевой (в районе Эпицентра) около 1:00 22 августа водитель иномарки темного цвета совершил наезд на велосипедиста и скрылся", - указали в департаменте.
В результате происшествия, как сообщается, велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2.
Напомним, в Харькове легковушка насмерть сбила мужчину.