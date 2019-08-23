Водитель в Чернигове наехал на велосипедиста и скрылся

"В городе Чернигове по ул. Кольцевой (в районе Эпицентра) около 1:00 22 августа водитель иномарки темного цвета совершил наезд на велосипедиста и скрылся", - указали в департаменте.

В результате происшествия, как сообщается, велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2.

Напомним, в Харькове легковушка насмерть сбила мужчину.