У Харкові легковик збив на смерть чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Харкові внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 45-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Аварія сталася 21 серпня, близько 22:45, на проспекті Гагаріна.
За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля "ВАЗ" допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм громадянин віком близько 45 років загинув на місці.
Наразі його особа та усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львівській області легковий автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок наїзду жінка померла.