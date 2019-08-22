В Харькове легковушка сбила насмерть мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Харькове в результате наезда легкового автомобиля погиб 45-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Авария произошла 21 августа, около 22:45, на проспекте Гагарина.
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ" допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть. От полученных травм гражданин в возрасте около 45 лет погиб на месте.
Сейчас его личность и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области легковой автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда женщина умерла.