На Львівщині легковик на смерть збив молоду жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Львівській області легковий автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок наїзду жінка померла, повідомляє УНН із посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Подія сталася 19 серпня, близько 9:30, на автодорозі Львів-Івано-Франківськ, поблизу села Давидів.
Жителька Пустомитівського району 1984 року народження, керуючи автомобілем Nissan Almera, здійснила наїзд на пішохода, жительку села Давидів Пустомитівського району 1988 року народження, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці події.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, біля станції метро "Академістечко" у столиці водій на автомобілі на смерть збив жінку на пішохідному переході.