Во Львовской области легковушка насмерть сбила молодую женщину

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 20750 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 54751 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122301 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125982 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128628 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152962 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150991 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140840 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 08:47 • 132651 просмотра
Актуальное
Во Львовской области легковушка насмерть сбила молодую женщину

Во Львовской области легковушка насмерть сбила молодую женщину

Киев  •  УНН

 • 12180 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львовской области легковой автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда женщина погибла, сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Событие произошло 19 августа, около 9:30, на автодороге Львов-Ивано-Франковск, вблизи села Давидов.

Жительница Пустомытовского района 1984 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, совершила наезд на пешехода, жительницу села Давидов Пустомытовского района 1988 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, возле станции метро "Академгородок" в столице водитель на автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

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