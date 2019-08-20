Во Львовской области легковушка насмерть сбила молодую женщину

Событие произошло 19 августа, около 9:30, на автодороге Львов-Ивано-Франковск, вблизи села Давидов.

Жительница Пустомытовского района 1984 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, совершила наезд на пешехода, жительницу села Давидов Пустомытовского района 1988 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, возле станции метро "Академгородок" в столице водитель на автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.