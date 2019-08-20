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Біля метро у Києві водій на смерть збив жінку на переході і втік

Біля метро у Києві водій на смерть збив жінку на переході і втік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Біля станції метро "Академістечко" у столиці водій на автомобілі на смерть збив жінку на пішохідному переході і втік з місця події. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.

"Невстановлений водій, керуючи автомобілем Mercedes, здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік", - вказали у поліції.

Інцидент стався о 1:15 у Святошинському районі біля станції метро "Академістечко". На місці події працювали наряди патрульної поліції та працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків та очевидців аварії, встановлюються причини та механізм ДТП.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Столичні поліцейські розшукують водія-втікача.

Нагадаємо, біля столичного метро сталася сутичка зі стріляниною, троє людей поранені.

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