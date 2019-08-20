У метро в Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Возле станции метро "Академгородок" в столице водитель на автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - указали в полиции.
Инцидент произошел в 1:15 в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок". На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Столичные полицейские разыскивают водителя-беглеца.
Напомним, у столичного метро произошла стычка со стрельбой, три человека ранены.