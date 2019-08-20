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Біля столичного метро сталася сутичка зі стріляниною, троє поранені

Біля столичного метро сталася сутичка зі стріляниною, троє поранені

Київ • УНН

 • 18008 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сутичка зі стріляниною сталася біля станції метро "Голосіївська" у столиці, постраждали троє чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Вночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла сутичка і чути постріли", - вказали у поліції.

На місці правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися.

"У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу", - додали у поліції.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль Volkswagen.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Правоохоронці встановлюють для затримання усіх учасників події та причини інциденту.

Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка за стрілянину в кафе.

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