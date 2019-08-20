У столичного метро произошла потасовка со стрельбой, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Потасовка со стрельбой произошла возле станции метро "Голосеевская" в столице, пострадали трое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка и слышны выстрелы", - указали в полиции.
На месте правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами и установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались.
"В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили в полиции.
На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль Volkswagen.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
Правоохранители устанавливают для задержания всех участников события и причины инцидента.
Напомним, в Сумской области задержали мужчину за стрельбу в кафе.